SEO-менеджер, помощник

Требования: Знание всех средств и методов продвижения в интернет (SEO, контекстная реклама, медийная реклама, блоги и форумы, рассылки). Навыки построения семантического ядра, понимание специфики рекламных текстов в сети Интернет, навыки SEO-копирайтинга. Представление о внутренней оптимизации сайта. Опыт поискового продвижения ...
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Приветствую,
Срочно! Компании на постоянную работу в офисе требуется SEO-менеджер/немного вебмастер. Перспективная работа в интересном направление.
Требования к претендентам:
- М/ж 18-25 лет;
- Навыки владения Интернетом, высокая скорость печати.
- опыт работы и знание различных CMS
- основы SEO
- готовность работать на перспективу.
Личные качества:
- исполнительность и энергичность;
- активность и коммуникабельность;
- готовность работать в команде.
Обязанности:
- поддержка сайтов
- устранение ошибок и тд
- поиск партнеров в сети, работа с ссылками
- регистрации в каталогах и прочее
- Помощник руководителя, разноплановые офисные задачи.
Что мы предлагаем:
- пн-пт 9-18.00, сб-вс выходные
- Комфортабельное рабочее. Центральный район города.
- Интересное направление;
- Приятный коллектив и адекватное руководство.
Заявки скрытые!
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