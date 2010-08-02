SEO-менеджер, помощник

$750
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Приветствую,

Срочно! Компании на постоянную работу в офисе требуется SEO-менеджер/немного вебмастер. Перспективная работа в интересном направление.

Требования к претендентам:

- М/ж 18-25 лет;

- Навыки владения Интернетом, высокая скорость печати.

- опыт работы и знание различных CMS

- основы SEO

- готовность работать на перспективу.

Личные качества:

- исполнительность и энергичность;

- активность и коммуникабельность;

- готовность работать в команде.

Обязанности:

- поддержка сайтов

- устранение ошибок и тд

- поиск партнеров в сети, работа с ссылками

- регистрации в каталогах и прочее

- Помощник руководителя, разноплановые офисные задачи.

Что мы предлагаем:

- пн-пт 9-18.00, сб-вс выходные

- Комфортабельное рабочее. Центральный район города.

- Интересное направление;

- Приятный коллектив и адекватное руководство.

Заявки скрытые!

13 лет назад
alexmanag
Alex Manag 
NaN лет
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад
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