Требуется SEO специалист, Харьков

Поисковые системы (SEO)Закрыт4 заявки151 просмотр
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Требования:

Знание всех средств и методов продвижения в интернет (SEO, контекстная реклама, медийная реклама, блоги и форумы, рассылки).

Навыки построения семантического ядра, понимание специфики рекламных текстов в сети Интернет, навыки SEO-копирайтинга.

Представление о внутренней оптимизации сайта.

Опыт поискового продвижения сайтов.

Представление об алгоритмах поисковых систем.

Умение анализировать поисковую выдачу и изменение поисковых алгоритмов.

Умение выводить в топ 10 по ключевым фразам в Yandex, Google.

Представление о региональной зависимости поисковой выдачи, умение влиять на неё.

Знание HTML, CSS, PHP.

Умение писать тексты будет вашим преимуществом.

Наличие портфолио успешно реализованных и действующих проектов.

Желание вывести сайты компании на лидирующие позиции в поисковых системах.

Ответственность, исполнительность.

Обязанности:

Продвижение интернет проектов,

Увеличение поисковой видимости,

Seo-оптимизация, внутренняя / внешняя оптимизация.

Развитие контента сайтов / рерайтинг.

Анализ интернет ресурсов конкурентов.

Разработка и реализация стратегии продвижения сайтов.

Разработка SEO рекомендаций.

Ведение статистики и отчетности.

Присылайте Ваши коммерческие предложения на эл. почту [email protected]

13 лет назад
atmachidistudio
36 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
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