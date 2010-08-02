Требуется SEO специалист, Харьков

Всем привет! Требования: жен., возраст от 22 лет. Желательно со знанием основ продвижения сайтов, копирайтинга. Главное: обязательность, адекватность, желание работать и развиваться. Обязанности: вести работу над 3-мя сайтами (это наши интернет-проекты) различной тематики. Конкретика: - наращивание ссылок - добавление текстового ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требования:
Знание всех средств и методов продвижения в интернет (SEO, контекстная реклама, медийная реклама, блоги и форумы, рассылки).
Навыки построения семантического ядра, понимание специфики рекламных текстов в сети Интернет, навыки SEO-копирайтинга.
Представление о внутренней оптимизации сайта.
Опыт поискового продвижения сайтов.
Представление об алгоритмах поисковых систем.
Умение анализировать поисковую выдачу и изменение поисковых алгоритмов.
Умение выводить в топ 10 по ключевым фразам в Yandex, Google.
Представление о региональной зависимости поисковой выдачи, умение влиять на неё.
Знание HTML, CSS, PHP.
Умение писать тексты будет вашим преимуществом.
Наличие портфолио успешно реализованных и действующих проектов.
Желание вывести сайты компании на лидирующие позиции в поисковых системах.
Ответственность, исполнительность.
Обязанности:
Продвижение интернет проектов,
Увеличение поисковой видимости,
Seo-оптимизация, внутренняя / внешняя оптимизация.
Развитие контента сайтов / рерайтинг.
Анализ интернет ресурсов конкурентов.
Разработка и реализация стратегии продвижения сайтов.
Разработка SEO рекомендаций.
Ведение статистики и отчетности.
Присылайте Ваши коммерческие предложения на эл. почту [email protected]
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