Нужна исполнительница по сео услугам

Всем привет!

Требования: жен., возраст от 22 лет. Желательно со знанием основ продвижения сайтов, копирайтинга.

Главное: обязательность, адекватность, желание работать и развиваться.

Обязанности: вести работу над 3-мя сайтами (это наши интернет-проекты) различной тематики. Конкретика:

- наращивание ссылок

- добавление текстового контента

Сайты имеют стандартные системы управления.

Человек необходима на длительное сотрудничество. Можно вести трудовую деятельность в офисе (Москва, центр), можно удаленно, на Ваше усмотрение. Рамки по срокам сдачи работы будут жесткие, но адекватные для эффективной работы.

Бюджет: 5000 руб в месяц.

начало работы: сентябрь 2010 года.