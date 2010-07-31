Нужна исполнительница по сео услугам

Постоянная работа в офисе Требования: Опыт работы свыше 1 года в данной деятельности Успешное развитие сайтов Требуется на постоянную работу оптимизатор сайта Умение писать статьи по продаваемым товарам и рубрикам Умение отслеживать продвижение сайта по ключевым словам Выведение в ТОП ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Всем привет!
Требования: жен., возраст от 22 лет. Желательно со знанием основ продвижения сайтов, копирайтинга.
Главное: обязательность, адекватность, желание работать и развиваться.
Обязанности: вести работу над 3-мя сайтами (это наши интернет-проекты) различной тематики. Конкретика:
- наращивание ссылок
- добавление текстового контента
Сайты имеют стандартные системы управления.
Человек необходима на длительное сотрудничество. Можно вести трудовую деятельность в офисе (Москва, центр), можно удаленно, на Ваше усмотрение. Рамки по срокам сдачи работы будут жесткие, но адекватные для эффективной работы.
Бюджет: 5000 руб в месяц.
начало работы: сентябрь 2010 года.
- Похожие заказы
- $500Поисковые системы (SEO)нет заявокЗакрыт13 лет назад
- $400
Срочно требуется СЕО Специалист! Условия работы: Работа в офисе, полный день. З.П - Первый месяц 3000 грн. По результатам сл. месяца 4000 грн.Поисковые системы (SEO)нет заявокЗакрыт13 лет назад
Ищу линк менеджера, основные обязанности: - регистрировать сайты в каталогах сайтов - обмениваться ссылками с тематическими сайтами - размещать статьи и пресс-релизы в каталогах - размещать объявления на досках объявлений с ссылкой на сайты - размещать сайты и описания в ...Поисковые системы (SEO)4 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $1000
В команду на постоянную работу требуется SEO-менеджер. Требования: Обязательные требования: 1. Опыт работы в SEO от 2-х лет. 2. Опыт внутренней оптимизации сайтов. 3. Полный рабочий день - не менее 8 часов в день, 5 дней в неделю (с ...Поисковые системы (SEO)9 заявокЗакрыт13 лет назад
Продвижение новых и поддержка существующих сайтов.Поисковые системы (SEO)10 заявокЗакрыт13 лет назад
На постоянную основу, определенные появления в офисе. Оклад гарантированный 10 тыс.руб. в месяц, расходы отдельно. Нужен опытный оптимизатор. Сайт и тематика строительство. Главное быстрый вывод в топ-10, не черными способами,что бы не попасть в бан. Сайт новый и ...Поисковые системы (SEO)3 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $1000
Задача работа с сайтом и его продвижение!Поисковые системы (SEO)нет заявокЗакрыт13 лет назад
Работа заключается в поиске сайтов, схожих по тематике (aerografpro.ru) и ведении переговоров с админами об обмене ссылками. 1 удачный обмен - 10 руб. Возможно больше, в зависимости от ТИЦ и PR Просьба не писать "стукни в ...Поисковые системы (SEO)2 заявкиЗакрыт13 лет назад
"СЕО Мастеру требуется ученик для автоматизации работы и передачи знаний. Связь только по емейлу [email protected]"Поисковые системы (SEO)10 заявокЗакрыт13 лет назад
Требуется линк-менеджер на постоянную работу- размещение ссылок ( составление анкоров) на порядка 25 сайтов по здоровью ( товары для здоровья, оздоровительная тематика). 1) желательно наличие своих наработок по поиску бесплатных источников ссылок ( каталоги, сайты из ...Поисковые системы (SEO)4 заявкиЗакрыт13 лет назад