Нужна исполнительница по сео услугам

$250
Поисковые системы (SEO)Закрыт8 заявок238 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Всем привет!

Требования: жен., возраст от 22 лет. Желательно со знанием основ продвижения сайтов, копирайтинга.

Главное: обязательность, адекватность, желание работать и развиваться.

Обязанности: вести работу над 3-мя сайтами (это наши интернет-проекты) различной тематики. Конкретика:

- наращивание ссылок

- добавление текстового контента

Сайты имеют стандартные системы управления.

Человек необходима на длительное сотрудничество. Можно вести трудовую деятельность в офисе (Москва, центр), можно удаленно, на Ваше усмотрение. Рамки по срокам сдачи работы будут жесткие, но адекватные для эффективной работы.

Бюджет: 5000 руб в месяц.

начало работы: сентябрь 2010 года.

13 лет назад
geras
NaN лет
15 лет в сервисе
Был
13 лет назад
  • Похожие заказы

  • Постоянная работа для оптимизатора

    $500

    Постоянная работа в офисе Требования: Опыт работы свыше 1 года в данной деятельности Успешное развитие сайтов Требуется на постоянную работу оптимизатор сайта Умение писать статьи по продаваемым товарам и рубрикам Умение отслеживать продвижение сайта по ключевым словам Выведение в ТОП ...

    Поисковые системы (SEO)нет заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • SEO оптимизатор

    $400

    Срочно требуется СЕО Специалист! Условия работы: Работа в офисе, полный день. З.П - Первый месяц 3000 грн. По результатам сл. месяца 4000 грн.

    Поисковые системы (SEO)нет заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Линк менеджер

    Ищу линк менеджера, основные обязанности: - регистрировать сайты в каталогах сайтов - обмениваться ссылками с тематическими сайтами - размещать статьи и пресс-релизы в каталогах - размещать объявления на досках объявлений с ссылкой на сайты - размещать сайты и описания в ...

    Поисковые системы (SEO)4 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • СЕО-специалист удаленно

    $1000

    В команду на постоянную работу требуется SEO-менеджер. Требования: Обязательные требования: 1. Опыт работы в SEO от 2-х лет. 2. Опыт внутренней оптимизации сайтов. 3. Полный рабочий день - не менее 8 часов в день, 5 дней в неделю (с ...

    Поисковые системы (SEO)9 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Нужен срочно оптимизатор из Питера!

    На постоянную основу, определенные появления в офисе. Оклад гарантированный 10 тыс.руб. в месяц, расходы отдельно. Нужен опытный оптимизатор. Сайт и тематика строительство. Главное быстрый вывод в топ-10, не черными способами,что бы не попасть в бан. Сайт новый и ...

    Поисковые системы (SEO)3 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Требуются линк-менеджеры

    Работа заключается в поиске сайтов, схожих по тематике (aerografpro.ru) и ведении переговоров с админами об обмене ссылками. 1 удачный обмен - 10 руб. Возможно больше, в зависимости от ТИЦ и PR Просьба не писать "стукни в ...

    Поисковые системы (SEO)2 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Требуется линк-менеджер

    Требуется линк-менеджер на постоянную работу- размещение ссылок ( составление анкоров) на порядка 25 сайтов по здоровью ( товары для здоровья, оздоровительная тематика). 1) желательно наличие своих наработок по поиску бесплатных источников ссылок ( каталоги, сайты из ...

    Поисковые системы (SEO)4 заявки
    Закрыт
    13 лет назад