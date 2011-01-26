Добрый день, Требуется для работы с рядом сайтов вебмастер. Требования: - знание пхп, штмл - опыт работы с цмс - постоянно в сети ...
- $100Поисковые системы (SEO)2 заявкиЗакрыт14 лет назад
- $250
Добрый день, Требуется для работы с рядом сайтов вебмастер. Требования: - знание пхп, штмл - опыт работы с цмс - постоянно в сети ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт14 лет назад
- на флеш - с добавлением/удалением точек в админке потомВеб-программирование22 заявкиЗакрыт14 лет назад
Требуется верстка нескольких страниц, а именно главной, внутренних, форм заказа и доработка стилей существующих, правки. Речь идет об изменение дизайна существующего сайта, макеты новые в псд. Резиновая. Требования: - ...HTML-верстка7 заявокЗакрыт14 лет назад
Требуется человек на замещение должности помощника seo-специалиста - работа с биржами ссылок - написание текстов ссылок - работа с сайтами Требования: - постоянное нахождение в сети ...Поисковые системы (SEO)16 заявокЗакрыт14 лет назад
На постоянную удаленную основу. Требования: - опыт работы с сапе.ру - опыт составления текстов ссылок - опыт покупки правильных ссылок - ежедневная отчетность - полный день в ...Поисковые системы (SEO)3 заявкиЗакрыт14 лет назад
Нужна форма просчета стоимости разработка и др, на exel или легкая программка. Предлагайте. Срочно.Веб-программирование17 заявокЗакрыт14 лет назад
Необходим постоянный человек, на по проектную основу, для не сложных задач: - размещение текстов - размещение ссылок - корректировка кода - правка ошибок Требования: - опыт ...Веб-программирование8 заявокЗакрыт14 лет назад
Добрый день, Необходим толковый верстальщик - верстка главной - верстка внутренней - подгонка других страниц под внут. макет Требования: - постоянство в сети ...HTML-верстка35 заявокЗакрыт14 лет назад
Обязанности: - поиск партнеров - поиск рекламных решений - анализ конкурентов - предложение стратегий развития Требования: - постоянно онлайн - занятость от 4 ч в день, ...Поисковые системы (SEO)5 заявокЗакрыт14 лет назад
Обязанности: - работа с текстами, корректировка и добавление - рерайт частично - корректировки по сайту и тд Условия: ставка или попроектно быть онлайн, загрузка 2-4 часа ...Наполнение сайтов29 заявокЗакрыт14 лет назад
- $50
Приветствую, Нужен специалист для реализации ряда требований по корректировке и настройке заказной формы и др. вопросов в интернет-магазине. Срочно.Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен14 лет назад
- $250
Всем добрый день. Требуется вебмастер на постоянную неполную занятость: Требования: 1. Знанием пхп 2. Обширный опыт работы с различными cms 3. Постоянное нахождение в сети ...Веб-программирование19 заявокЗакрыт14 лет назад
Добрый день, Нужен человек для корректировки нескольких сайтов, основное джумла, но есть и другие системы, задачи простые достаточно, добавить текст изменить то и тд, это первая задача, текучки много, было бы хорошо ...Системы управления (CMS)4 заявкиЗакрыт14 лет назад
Привет, Сайт на тему туризма, нужно сделать калькулятор стоимости, есть все данные, а так же передвинуть некоторые блоки. Срочный вопрос.Системы управления (CMS)4 заявкиЗакрыт14 лет назад
Приветствую, Необходим редизайна элементов сайта, на выходе нужны головые картинки для замены, если возможно, сайт написан на ВП. требования: - срочное исполнения - оглашение цены - ...Дизайн сайтов11 заявокЗакрыт14 лет назад
Требуется вебмастер, с опытом работы с различными cms, джумла, битрикс и другие Задачи: - Добавление/удаление/корректировка информации - Исправление ошибок на сайтах - Добавление новых блоков или их изменение ...Веб-программирование8 заявокЗакрыт14 лет назад
Добрый день, Задачи: - работа с сайтами, корректировка - работа и информацией - работа с социальными сетями - много рутинной внутренней работы Условия: - ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт14 лет назад
Добрый день, Требуется вебмастер, с опытом работы с различными cms, джумла, битрикс и другие. Задачи: - Добавление/удаление/корректировка информации - Исправление ошибок на сайтах - Добавление новых ...Веб-программирование9 заявокЗакрыт14 лет назад
Необходимы мелкие корректировки сайта: - изменение шапки - добавление мета - изменение шрифтов и заголовков - перенос и добавление блоков и тд Оставляйте заявки, вопрос срочный.HTML-верстка12 заявокЗакрыт14 лет назад