Ищется оптимизатор для постоянного сотрудничества

Для постоянного сотрудничества ищется специалист по SEO (aka СЕО aka оптимизиция под поисковые системы).

Первый заказ: оптимизация сайта РА по запросам типа "медийная реклама", "продвижение в социальных сетях", "раскрутка групп вконтакте" и т.д.

В дальнейшем, работа с клиентами РА.

От вас: полное описание условий работы, гарантий, цен. Т.е. предложение вида:

- вывод в топ-10 яндекса фразы с конкуренцией по wordstat не выше X тыс в месяц: Y$, поддержание Z$ в месяц.

- вывод в топ-10 гугла фразы с конкуренцией по wordstat не выше X тыс в месяц: Y$, поддержание Z$ в месяц.

Что выбирать в качестве конкурентности запроса, решать вам, wordtat или цену в Директе / adwords или что-то ещё.

Не забудьте указать методы вывода (только покупка ссылок + внутренняя оптисмизиция / размещение ссылок на собственных рексурсах и т.д.)

ICQ 304428