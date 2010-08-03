Приветствую, Срочно! Компании на постоянную работу в офисе требуется SEO-менеджер/немного вебмастер. Перспективная работа в интересном направление. Требования к претендентам: - М/ж 18-25 лет; - Навыки владения Интернетом, высокая скорость печати. - опыт работы и знание различных CMS - основы ...
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Требуется SMO manager для продвижения в передовых зарубежных социальных группах.
SMO (Social media optimization) — комплекс мер, направленных на привлечение на сайт посетителей из социальных медиа: блогов, социальных сетей и т.п.
Требования к кандидатам:
• Опыт ведения социальных групп;
• Знание и применение технологий SMO, SEO;
• Владение русским и испанским языками, грамотная письменная речь
• Соблюдение сроков на выполнение работ
• Ответственность, добросовестность, усердность, установка на соблюдение сроков и достижение результата, поиск новых и интересных решений
Должностные обязанности:
• Развитие уже созданных социальных групп, обновление профиля.
• Определение эффективности социальных сетей
• Привлечение пользователей в группы
• Разработка контекстной рекламы внутри социальных групп, подсчёт конверсии, уменьшение расходов
• Реклама услуг и сервисов компании, предоставление информации и новостей компании, направление потока пользователей на сайт;
• Написание уникальных текстов и статей на заданную тематику и редактирование уже имеющихся статей
• Создание и размещение скрытой рекламы (постоянное общение).
• Распространение информации о компании/сайте на тематических форумах, в социальных сетях, блогах в испанском сегменте интернета;
Ваше резюме и вопросы присылайте на [email protected] с пометкой "SMO manager"
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