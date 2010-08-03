Требуется SMO manager для продвижения в передовых зарубежных социальных группах.

SMO (Social media optimization) — комплекс мер, направленных на привлечение на сайт посетителей из социальных медиа: блогов, социальных сетей и т.п.

Требования к кандидатам:

• Опыт ведения социальных групп;

• Знание и применение технологий SMO, SEO;

• Владение русским и испанским языками, грамотная письменная речь

• Соблюдение сроков на выполнение работ

• Ответственность, добросовестность, усердность, установка на соблюдение сроков и достижение результата, поиск новых и интересных решений

Должностные обязанности:

• Развитие уже созданных социальных групп, обновление профиля.

• Определение эффективности социальных сетей

• Привлечение пользователей в группы

• Разработка контекстной рекламы внутри социальных групп, подсчёт конверсии, уменьшение расходов

• Реклама услуг и сервисов компании, предоставление информации и новостей компании, направление потока пользователей на сайт;

• Написание уникальных текстов и статей на заданную тематику и редактирование уже имеющихся статей

• Создание и размещение скрытой рекламы (постоянное общение).

• Распространение информации о компании/сайте на тематических форумах, в социальных сетях, блогах в испанском сегменте интернета;

Ваше резюме и вопросы присылайте на [email protected] с пометкой "SMO manager"