Оптимизатор сайтов на постоянку - удаленно.

Требуется оптимизатор сайтов, который будет заниматься наращиванием тиц и пр.

Полная занятость с гибким графиком.

Основные требования:

- Наличие хруммера или оллсабмитера, с хорошими базами (а если есть и то и другое - вообще отлично)

- Опыт прогона

- Желание работать

Пожалуйста в заявке указывайте желаемую з/п и ICQ