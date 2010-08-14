SEO-специалиста приглашаем, собственные проекты

Добрый день. Я являюсь представителем компании занимающийся реализацией и поддержкой проектов в IT сфере. Все проекты направлены на Англоязычную аудиторию, в сфере Dating. На данный момент в команду на неполную занятость(в будущем возможно полную) требуется следующие специалисты: 1) SEO/специалист. ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Приглашаем на работу в Минске - в офис опытного SEO-специалиста, один из приоритетов в работе продвижение англо- и немецкоязычных проектов в Google и Yahoo и русскоязычных под Яндекс. Работаем только с собственными проектами!!! Знание языков приветствуется.
Требования к квалификации: повышеные
контакт: [email protected]
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