Нужен прогонщик по англоязычным каталогам

Требования: - Отличное знание английского языка - Обязателен успешный опыт SEO / PPC - Знание Google Analytics - Знания HTML / PHP / JavaScript Обязанности: - PPC и другие рекламные компании - Повышение конверсий и ROI веб-страниц - Работа с аффилиейтами и реселлерами - ...
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Нужен человек имеющий качественную базу англоязычных каталогов, способный прогонять в месяц 10-15 сайтов.
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