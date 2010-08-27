Продвижение сайта

Сайт при создании (1,5 года тому) был зарегистрирован в части каталогов и соц.закладок вручную, "на сколько хватило сил". Сейчас ТИЦ 10, PR 2. www.lucymilani.com.ua

Цель - привлечь большее количество клиентов и соответственно увеличить прибыль.

имеются идеи:

- прогнать по каталогам - по большему кол-ву

- то же самое с соц. закладками

- спец. форумы

- другое

На все это нужны Ваши предложения и расценки + сроки исполнения.

Также нудны аналогичные расценки для продвижения англоязычного www.lucymilaniembroidery.com