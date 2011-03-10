SEO специалист

$700
Поисковые системы (SEO)Закрыт3 заявки185 просмотров
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SEOшник удаленно на полный рабочий

Требования:

- уметь продвигать не только платными ссылками.

- уметь писать SEO текст, а не только его править.

- уметь оценивать бюджет и риски

13 лет назад
DmitriyN
45 летРоссия
17 лет в сервисе
Была
2 года назад
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