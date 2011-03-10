SEO специалист

Требования: - Отличное знание английского языка - Обязателен успешный опыт SEO / PPC - Знание Google Analytics - Знания HTML / PHP / JavaScript Обязанности: - PPC и другие рекламные компании - Повышение конверсий и ROI веб-страниц - Работа с аффилиейтами и реселлерами - ...
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SEOшник удаленно на полный рабочий
Требования:
- уметь продвигать не только платными ссылками.
- уметь писать SEO текст, а не только его править.
- уметь оценивать бюджет и риски
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