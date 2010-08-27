Требуется СЕОшник на серию проектов

Наша компания планирует продвигать серию проектов. от 5 до 10

Нас интересует СЕОшник, требования всего ДВА!

1. Бюжетный, иначем зачем нам фрилансер ;)

2. Живущий в Киеве

Так же укажите примеры работ которые продвигали и главное с СЧ, ВЧ запросами.

ВАЖНО: Проект интересный тем, что мы не ищем исполнителя который нас выведет в топ, а потом мы о нем забудем как в планет денег так в плане заказов.

Нас интересует челоек который сможет стабильно поддерживать наше присутствие в топе.