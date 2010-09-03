Нужно продвинуть минисайт в течении 20 дней, с 15 сентября. на сайте только одна услуга. сайт готов, сверстан дивами СЕО ориентированн. но класическое СЕО не нужно Баннерную рекламу или контекст на яндексе / не предлагать. этим уже ...
- Поисковые системы (SEO)4 заявкиЗакрыт13 лет назад
Требуется фрилансер для выполнения заказа по продвижению сайта, тематика - импорт из китая. но требуется опыт продвижения ВЧ. и белыми методами. Указывайте примеры таких работ из своего портфолило. Платить готов выше рынка удаленщиков, НО без фанатизма и за ...Поисковые системы (SEO)2 заявкиЗакрыт13 лет назад
Наша компания планирует продвигать серию проектов. от 5 до 10 Нас интересует СЕОшник, требования всего ДВА! 1. Бюжетный, иначем зачем нам фрилансер ;) 2. Живущий в Киеве Так же укажите примеры работ которые продвигали и главное с СЧ, ...Поисковые системы (SEO)5 заявокЗакрыт13 лет назад