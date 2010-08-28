SEO специалист оптимизатор

Поисковые системы (SEO)Закрытнет заявок116 просмотров
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О компании:

Компания AB Design занимается разработкой профессиональных и современных веб-проектов, креативных дизайн-решений и гибких программных продуктов.

Мы являемся компанией полного цикла и предлагаем полный перечень услуг в сфере веб-технологий и интернета: бизнес и маркетинг консультации, консалтинг, аудит, разработка, тестирование, раскрутка, поддержка и масштабирование.

В нашей компании работают молодые специалисты, но мы стремимся к развитию и расширению, и это при том, что мы работаем на рынке ИТ с 2002 года.

Важно:

Предпочтение в рассмотрении резюме отдается молодым специалистам, указавшим уровень ожидаемой заработной платы.

Мы адекватно оцениваем оплату труда специалистов в соответствии с текущими экономическими обстоятельствами.

Собеседование проходит в 3 этапа. Первый этап - это конкурс резюме. Если вы его проходите, мы приглашаем вас на последующие собеседования в нашу компанию.

Мы работаем на рынке интернет-услуг официально и имеем реально функционирующий комфортабельный офис.

Уровень заработной оплаты определяется исходя из реальных знаний кандидата на вакансию.

Требования:

Высшее или незаконченное высшее образование;

Умение выводить в топ 10 по ключевым фразам в YANDEX, RAMBLER, GOOGLE;

Знание факторов ранжирования, специфики разных поисковых систем, методов продвижения сайтов;

Знание HTML; CSS;

Опыт составления отчетной документации по продвижению;

Продвижение сайтов и выведение их на топ-позиции (ТОР-10) по запросам с высокой конкуренцией, например - "купить автомобиль", "снять квартиру" и т.д.;

Опыт работы на аналогичной должности от 1 года.

Обязанности:

Раскрутка и продвижение сайтов;

Поисковая оптимизация;

Ежедневный контроль за продвижением сайтов;

Оптимизация текстовой и графической информации;

Составление отчетной документации по продвижению.

Предлагаем:

Обучение (тренинги, повышение квалификаций, сертификации);

Офис на левом берегу (Радужный / Троещина);

Регулярный пересмотр уровня заработной платы относительно квалификации работника (аттестации);

Оплачиваемый отпуск;

Оформление по ТК;

5-дневную рабочую неделю с 9 до 18 часов (перерыв на обед 1 час);

Молодой и дружный коллектив;

Очень комфортное и современное рабочее место в бизнес центре класса В;

Место на охраняемой парковке;

Сезонный бонус - кондиционирование всех помещений офиса;

Празднование корпоративных вечеринок и дней рождения и т.п.;

Кофе, чай, сливки, сахар.

13 лет назад
abdesign
43 годаУкраина
13 лет в сервисе
Была
4 года назад
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