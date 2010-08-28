SEO специалист оптимизатор

Требования: - Отличное знание английского языка - Обязателен успешный опыт SEO / PPC - Знание Google Analytics - Знания HTML / PHP / JavaScript Обязанности: - PPC и другие рекламные компании - Повышение конверсий и ROI веб-страниц - Работа с аффилиейтами и реселлерами - ...
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О компании:
Компания AB Design занимается разработкой профессиональных и современных веб-проектов, креативных дизайн-решений и гибких программных продуктов.
Мы являемся компанией полного цикла и предлагаем полный перечень услуг в сфере веб-технологий и интернета: бизнес и маркетинг консультации, консалтинг, аудит, разработка, тестирование, раскрутка, поддержка и масштабирование.
В нашей компании работают молодые специалисты, но мы стремимся к развитию и расширению, и это при том, что мы работаем на рынке ИТ с 2002 года.
Важно:
Предпочтение в рассмотрении резюме отдается молодым специалистам, указавшим уровень ожидаемой заработной платы.
Мы адекватно оцениваем оплату труда специалистов в соответствии с текущими экономическими обстоятельствами.
Собеседование проходит в 3 этапа. Первый этап - это конкурс резюме. Если вы его проходите, мы приглашаем вас на последующие собеседования в нашу компанию.
Мы работаем на рынке интернет-услуг официально и имеем реально функционирующий комфортабельный офис.
Уровень заработной оплаты определяется исходя из реальных знаний кандидата на вакансию.
Требования:
Высшее или незаконченное высшее образование;
Умение выводить в топ 10 по ключевым фразам в YANDEX, RAMBLER, GOOGLE;
Знание факторов ранжирования, специфики разных поисковых систем, методов продвижения сайтов;
Знание HTML; CSS;
Опыт составления отчетной документации по продвижению;
Продвижение сайтов и выведение их на топ-позиции (ТОР-10) по запросам с высокой конкуренцией, например - "купить автомобиль", "снять квартиру" и т.д.;
Опыт работы на аналогичной должности от 1 года.
Обязанности:
Раскрутка и продвижение сайтов;
Поисковая оптимизация;
Ежедневный контроль за продвижением сайтов;
Оптимизация текстовой и графической информации;
Составление отчетной документации по продвижению.
Предлагаем:
Обучение (тренинги, повышение квалификаций, сертификации);
Офис на левом берегу (Радужный / Троещина);
Регулярный пересмотр уровня заработной платы относительно квалификации работника (аттестации);
Оплачиваемый отпуск;
Оформление по ТК;
5-дневную рабочую неделю с 9 до 18 часов (перерыв на обед 1 час);
Молодой и дружный коллектив;
Очень комфортное и современное рабочее место в бизнес центре класса В;
Место на охраняемой парковке;
Сезонный бонус - кондиционирование всех помещений офиса;
Празднование корпоративных вечеринок и дней рождения и т.п.;
Кофе, чай, сливки, сахар.
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