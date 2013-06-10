Наша миссия - внедрение ИТ для всех видов деятельности и любых проектов.
Здравствуйте
Компания, которую я представляю, это действующее предприятие с юр. адресом, офисом, штатными работниками, системой контроля качества и т.д.
Поэтому предлагаю пойти по стандартному пути B2B коммуникации и познакомится в реальной жизни.
Для этого я предлагаю вам, подъехать к нам в офис в любое удобное для вас время.
И мы с радостью ответим на все ваши вопросы.
С уважением Дмитрий Кухленко
Сейлз-менеджер компании AB
Отзывы заказчиков
$336
7 баллов
7 лет назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
$220
8 баллов
11 лет назад
Спасибо вам за проделанную работу. Всё сделано качественно и быстро. Единственный минус, это общение непосредственно с администратором через менеджера, ну а в целом всё отлично.
Ответный отзыв
Очень приятный заказчик. Высокая контактность и своевременная оплата. Рекомендую к сотрудничеству!
Мобильные приложения
1 отзыв
$10/час
от $500от 2 дней
нет рейтинга
Базы данных
нет отзывов
$10/час
от $500от 2 дней
нет рейтинга
Встраиваемые системы
нет отзывов
$10/час
от $500от 2 дней
нет рейтинга
Прикладное ПО
нет отзывов
$10/час
от $500от 2 дней
нет рейтинга
Разработка игр
нет отзывов
$10/час
от $500от 2 дней
нет рейтинга
Системное программирование
нет отзывов
$10/час
от $500от 2 дней
нет рейтинга