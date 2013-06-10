abdesign

Юлия Уткина abdesign

 
43 годаУкраина/Киев
13 лет на фриланс-бирже
Была
4 года назад
Наша миссия - внедрение ИТ для всех видов деятельности и любых проектов.

Здравствуйте

Компания, которую я представляю, это действующее предприятие с юр. адресом, офисом, штатными работниками, системой контроля качества и т.д.

Поэтому предлагаю пойти по стандартному пути B2B коммуникации и познакомится в реальной жизни.

Для этого я предлагаю вам, подъехать к нам в офис в любое удобное для вас время.

И мы с радостью ответим на все ваши вопросы.

С уважением Дмитрий Кухленко

Сейлз-менеджер компании AB

www.abdesign.kiev.ua

www.ab-solut.net

Отзывы заказчиков
vsetkin
43 годаРоссия
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Отзыв недоступен.
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13 лет в сервисе
Был
11 лет назад
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8 баллов
11 лет назад
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Спасибо вам за проделанную работу. Всё сделано качественно и быстро. Единственный минус, это общение непосредственно с администратором через менеджера, ну а в целом всё отлично.
Очень приятный заказчик. Высокая контактность и своевременная оплата. Рекомендую к сотрудничеству!
Ответный отзыв
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