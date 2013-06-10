Наша миссия - внедрение ИТ для всех видов деятельности и любых проектов.

Здравствуйте

Компания, которую я представляю, это действующее предприятие с юр. адресом, офисом, штатными работниками, системой контроля качества и т.д.

Поэтому предлагаю пойти по стандартному пути B2B коммуникации и познакомится в реальной жизни.

Для этого я предлагаю вам, подъехать к нам в офис в любое удобное для вас время.

И мы с радостью ответим на все ваши вопросы.

С уважением Дмитрий Кухленко

Сейлз-менеджер компании AB

www.abdesign.kiev.ua

www.ab-solut.net