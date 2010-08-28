HTML верстальщик

О компании:

Компания AB Design занимается разработкой профессиональных и современных веб-проектов, креативных дизайн-решений и гибких программных продуктов.

Мы являемся компанией полного цикла и предлагаем полный перечень услуг в сфере веб-технологий и интернета: бизнес и маркетинг консультации, консалтинг, аудит, разработка, тестирование, раскрутка, поддержка и масштабирование.

В нашей компании работают молодые специалисты, но мы стремимся к развитию и расширению, и это при том, что мы работаем на рынке ИТ с 2002 года.

Важно:

Предпочтение в рассмотрении резюме отдается молодым специалистам, указавшим уровень ожидаемой заработной платы.

Мы адекватно оцениваем оплату труда специалистов в соответствии с текущими экономическими обстоятельствами.

Собеседование проходит в 3 этапа. Первый этап - это конкурс резюме. Если вы его проходите, мы приглашаем вас на последующие собеседования в нашу компанию.

Мы работаем на рынке интернет-услуг официально и имеем реально функционирующий комфортабельный офис.

Уровень заработной оплаты определяется исходя из реальных знаний кандидата на вакансию.

Требования:

Высшее или незаконченное высшее образование;

Знание HTML, CSS, JavaScript;

Опыт кросс-браузерной вёрстки и скриптинга;

Знание графических программ на уровне внесения изменений в созданный дизайнером макет по коррективам заказчика;

Обязанности:

Вёрстка макетов, блоков, шаблонов;

Интеграция дизайна с программной частью;

Приветствуются знания следующих продуктов и технологий:

Знание технологии AJAX;

XML, XSLT;

базовый PHP.

Предлагаем:

Обучение (тренинги, повышение квалификаций, сертификации);

Офис на левом берегу (Радужный / Троещина);

Регулярный пересмотр уровня заработной платы относительно квалификации работника (аттестации);

Оплачиваемый отпуск;

Оформление по ТК;

5-дневную рабочую неделю с 9 до 18 часов (перерыв на обед 1 час);

Молодой и дружный коллектив;

Очень комфортное и современное рабочее место в бизнес центре класса В;

Сезонный бонус - кондиционирование всех помещений офиса;

Празднование корпоративных вечеринок и дней рождения и т.п.;

Кофе, чай, сливки, сахар.