HTML верстальщик

Обязательно: знание CSS, JavaScript, владение английским языком. Знание шаблонов Joomla приветствуется. Наличие не менее 10 "живых" проектов в сети. Сcылки на работы предоставить менеджеру. Занятость: попроектная. Оплата: $100/неделя. Контакт: 480997895, Dennis - англоязычный менеджер. P.S. у меня не нужно ничего ...
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О компании:
Компания AB Design занимается разработкой профессиональных и современных веб-проектов, креативных дизайн-решений и гибких программных продуктов.
Мы являемся компанией полного цикла и предлагаем полный перечень услуг в сфере веб-технологий и интернета: бизнес и маркетинг консультации, консалтинг, аудит, разработка, тестирование, раскрутка, поддержка и масштабирование.
В нашей компании работают молодые специалисты, но мы стремимся к развитию и расширению, и это при том, что мы работаем на рынке ИТ с 2002 года.
Важно:
Предпочтение в рассмотрении резюме отдается молодым специалистам, указавшим уровень ожидаемой заработной платы.
Мы адекватно оцениваем оплату труда специалистов в соответствии с текущими экономическими обстоятельствами.
Собеседование проходит в 3 этапа. Первый этап - это конкурс резюме. Если вы его проходите, мы приглашаем вас на последующие собеседования в нашу компанию.
Мы работаем на рынке интернет-услуг официально и имеем реально функционирующий комфортабельный офис.
Уровень заработной оплаты определяется исходя из реальных знаний кандидата на вакансию.
Требования:
Высшее или незаконченное высшее образование;
Знание HTML, CSS, JavaScript;
Опыт кросс-браузерной вёрстки и скриптинга;
Знание графических программ на уровне внесения изменений в созданный дизайнером макет по коррективам заказчика;
Обязанности:
Вёрстка макетов, блоков, шаблонов;
Интеграция дизайна с программной частью;
Приветствуются знания следующих продуктов и технологий:
Знание технологии AJAX;
XML, XSLT;
базовый PHP.
Предлагаем:
Обучение (тренинги, повышение квалификаций, сертификации);
Офис на левом берегу (Радужный / Троещина);
Регулярный пересмотр уровня заработной платы относительно квалификации работника (аттестации);
Оплачиваемый отпуск;
Оформление по ТК;
5-дневную рабочую неделю с 9 до 18 часов (перерыв на обед 1 час);
Молодой и дружный коллектив;
Очень комфортное и современное рабочее место в бизнес центре класса В;
Сезонный бонус - кондиционирование всех помещений офиса;
Празднование корпоративных вечеринок и дней рождения и т.п.;
Кофе, чай, сливки, сахар.
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