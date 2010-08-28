HTML верстальщик

HTML-версткаЗакрытнет заявок117 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

О компании:

Компания AB Design занимается разработкой профессиональных и современных веб-проектов, креативных дизайн-решений и гибких программных продуктов.

Мы являемся компанией полного цикла и предлагаем полный перечень услуг в сфере веб-технологий и интернета: бизнес и маркетинг консультации, консалтинг, аудит, разработка, тестирование, раскрутка, поддержка и масштабирование.

В нашей компании работают молодые специалисты, но мы стремимся к развитию и расширению, и это при том, что мы работаем на рынке ИТ с 2002 года.

Важно:

Предпочтение в рассмотрении резюме отдается молодым специалистам, указавшим уровень ожидаемой заработной платы.

Мы адекватно оцениваем оплату труда специалистов в соответствии с текущими экономическими обстоятельствами.

Собеседование проходит в 3 этапа. Первый этап - это конкурс резюме. Если вы его проходите, мы приглашаем вас на последующие собеседования в нашу компанию.

Мы работаем на рынке интернет-услуг официально и имеем реально функционирующий комфортабельный офис.

Уровень заработной оплаты определяется исходя из реальных знаний кандидата на вакансию.

Требования:

Высшее или незаконченное высшее образование;

Знание HTML, CSS, JavaScript;

Опыт кросс-браузерной вёрстки и скриптинга;

Знание графических программ на уровне внесения изменений в созданный дизайнером макет по коррективам заказчика;

Обязанности:

Вёрстка макетов, блоков, шаблонов;

Интеграция дизайна с программной частью;

Приветствуются знания следующих продуктов и технологий:

Знание технологии AJAX;

XML, XSLT;

базовый PHP.

Предлагаем:

Обучение (тренинги, повышение квалификаций, сертификации);

Офис на левом берегу (Радужный / Троещина);

Регулярный пересмотр уровня заработной платы относительно квалификации работника (аттестации);

Оплачиваемый отпуск;

Оформление по ТК;

5-дневную рабочую неделю с 9 до 18 часов (перерыв на обед 1 час);

Молодой и дружный коллектив;

Очень комфортное и современное рабочее место в бизнес центре класса В;

Сезонный бонус - кондиционирование всех помещений офиса;

Празднование корпоративных вечеринок и дней рождения и т.п.;

Кофе, чай, сливки, сахар.

HTML
13 лет назад
abdesign
43 годаУкраина
13 лет в сервисе
Была
4 года назад
  • Похожие заказы

  • Требуется HTML-кодер с опытом работы от 4 лет.

    Обязательно: знание CSS, JavaScript, владение английским языком. Знание шаблонов Joomla приветствуется. Наличие не менее 10 "живых" проектов в сети. Сcылки на работы предоставить менеджеру. Занятость: попроектная. Оплата: $100/неделя. Контакт: 480997895, Dennis - англоязычный менеджер. P.S. у меня не нужно ничего ...

    HTML
    HTML-верстка1 заявка
    Закрыт
    13 лет назад

  • Нужен верстальщик

    На постоянную основу. Joomla, Drupal, DLE Один штатный у нас не справляется. Заданч есть много. Основной критерий - цена.

    HTML-верстка7 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Верстальщик

    $500

    На постоянной основе требуется верстальщик, который сможет верстать и ставить сайт на движок (желательно свой).

    HTML-верстка14 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Контент менеджер

    Для постоянного удаленного сотрудничества ищется человек, с твердым знанием html. Основные требования: заполнение уже готовых, разработанных сайтов контентом. Контент мы предоставляем, зачастую просто необходимо его красиво скомпоновать и разместить на сайт. Оплата по пятницам, на ...

    HTML-верстка9 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Разыскивается хороший верстальщик

    $200

    Разыскивается хороший верстальщик (aka html coding overlord) Здравствуйте, коллеги! Ищу ответственного и опытного верстальщика как партнёра, которому мог бы перенаправлять работу по вёрстке макетов. Требования в двух словах: - знание 960gs ( сайт 960.gs/ , там ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад

  • Требуется специалист по изменениям на сайте

    Мы ищем специалсита для постоянного сотрудничества. Работа будет заключаться в доработке различных сайтов и внесении изменений (например, разместить текст, добавить фото, поменять телефон в шапке сайта и т.п.) Желательно, чтобы человек был на связи с понедельника по ...

    HTML-верстка16 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Программист

    СРОЧНО! Требуеться программист. Знания и требования: php, xhtml, css, javascript, ajax, валидная и кроссбраузерная весртка в совершенстве. Быстрота выполнения задания в сроки, находиться постоянно на связи, пунктуальность. ОБЯЗАТЕЛЕН опыт работы с Друпал!!!!!

    HTML-верстка5 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • [Битрикс] Верстальщик/интегратор

    $1500

    Компании, специализирующейся на разработке и поддержке веб-сайтов под управлением «1С-Битрикс: Управление сайтом», требуется верстальщик под Битрикс (удаленная работа). Основные задачи: - верстка макетов в PSD; - создание шаблонов Битрикса из уже готового HTML-кода; - доработка/доверстывание существующих сайтов. Требования: - хорошие навыки ...

    HTML-верстка1 заявка
    Закрыт
    13 лет назад

  • Верстальщик сайтов

    Ищем: - профессионального - качественного - ответственного - исполнительного пускай немного дороже, но чтобы без соплей и вопросов: "а как это сделать?" Что надо: - регулярные заказы на верстку сайтов с jquery для modx - натягивать на цмс modx уметь не обязательно, но ...

    HTML-верстка5 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Требуется верстальщик

    $50

    Необходим верстальщик для доработки сайта. Интересно длительное сотрудничество. Отличные знания CSS! Пуктуальность и обязательность! Вкус дизайнера, знания php и Joomla. Предложение не для жителей Украины!

    HTML-верстка9 заявок
    Закрыт
    13 лет назад