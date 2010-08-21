Контент менеджер

**** Вакансия актуальна! Для выполнения разнообразных задач для клиентов хостинговой компании 2by2host.com на неполную занятость ищем верстальщика, который отлично разбирается в своем деле. Обязанности: 1. Правка HTML/CSS верстки как самопальных CMS, так и множества других ...
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Для постоянного удаленного сотрудничества ищется человек, с твердым знанием html. Основные требования: заполнение уже готовых, разработанных сайтов контентом. Контент мы предоставляем, зачастую просто необходимо его красиво скомпоновать и разместить на сайт. Оплата по пятницам, на каждой неделе. Оплата системой webmoney. Работы очень много, работа не сложная, но требующая ответственности и внимательности. Подробности либо в ЛС, либо icq: 2229966.
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