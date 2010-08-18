Требуется верстальщик

Нужен профессиональный верстальщик, со способностями доработать шаблон для ДЛЕ, добавить карусель на Jquery и еще несколько элементов. Заказов на постоянной основе. Есть заказы на создание сайта с нуля (от нас диз), с Вашей стороны, верстка, натяжка ...