Нужен верстальщик со знанием DLE

Нужен профессиональный верстальщик, со способностями доработать шаблон для ДЛЕ, добавить карусель на Jquery и еще несколько элементов.

Заказов на постоянной основе. Есть заказы на создание сайта с нуля (от нас диз), с Вашей стороны, верстка, натяжка и установка.

Оплата хорошая. Работа на постоянной и долгосрочной основе.