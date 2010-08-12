Нужен верстальщик со знанием DLE

Ужен КАЧЕСТВЕННЫЙ верстальщик , в месяц 2-3 вертстки требования 1 - кросбраузерный 2 - средние навыки йс 3 - чистый, понятный и безбагный код
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен профессиональный верстальщик, со способностями доработать шаблон для ДЛЕ, добавить карусель на Jquery и еще несколько элементов.
Заказов на постоянной основе. Есть заказы на создание сайта с нуля (от нас диз), с Вашей стороны, верстка, натяжка и установка.
Оплата хорошая. Работа на постоянной и долгосрочной основе.
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