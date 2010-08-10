Требуется верстальщик

$100
HTML-версткаЗакрыт8 заявок262 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Требуется верстальщик, для постоянной работы по проектам, просьба писать в icq 711-037

указывать свою стоимость главной страницы + стоимость внутренней

обязательно ссылка на профиль.

Всем халявщикам, халтурщикам, людям не исполняющим обязательства просьба не писать.

13 лет назад
svitalys
Виталий 
39 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
  • Похожие заказы

  • Требуется верстальщик

    $1000

    Доброго времени суток, уважаемые фрилансеры. В новую веб-студию СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ верстальщик с небольшими навыками дизайнера. Если Вы являетесь таковым и согласны верстать с расчёта примерно 300 рублей за макет (цена оговаривается) - приглашаю на работу, ...

    HTML-верстка13 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Верстальщик на Wordpress

    Добрый день. Объявляется набор в команду, верстальщика на ВП. Навыки: Возможности верстки из .psd и .jpeg (не обязательно) и натяжки на Wordpress. Подходить к работе нужно серьезно, сдавать проекты в срок, если есть задержки, немедленно предупредить. Не нужны ...

    WordPress
    HTML-верстка5 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • В команду требуется верстальщик HTML

    В команду требуется верстальщик для постоянного сотрудничества Требования к кандидату: Верстать макеты дизайна в PSD Верстка на div и tabl. Кросбраузерная верстка Готовность переделывать или доделывать уже готовую верстку, дополнять её новыми элементами Онлайн с 9:00 до 18:00 с Пн ...

    HTML
    HTML-верстка9 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Верстальщик

    В офис компании Медведев Групп требуется специалист, готовый заняться версткой, правкой проектов, тестированием, программированием. ВНИМАНИЕ! Только Иркутск и только в офис. Если заинтересовало, то резюме на [email protected] ВНИМАНИЕ! Не Иркутск игнорируется. Зарплата достойная.

    HTML-верстканет заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Верстальщик HTML/Smarty

    Верстальщик HTML/Smarty Нужен верстальщик для периодических правок верстки в Smarty шаблонах + новая верстка шаблонов. Необходимый опыт: Хорошее знание шаблонизатора Smarty, начальные знание JS, Ajax. Аккуратность, проверка своей ...

    HTML
    HTML-верстка8 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Программист на постоянную удаленную работу

    На постоянную удаленную работу требуется программист. Верстка, создание, поддержка и наполнение сайтов. Обещаем много интересных проектов. Оплата фиксрованная в месяц, обсуждается. Нужен ответственный, адекватный исполнитель, который всегда на связи. Ваши предложения и пожелания по оплате.

    HTML-верстка16 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Ищу ответственного верстальщика

    Ищу надеждного и опытного верстальщика для сотрудничества. Требования: 1. Ответственность и пунктуальность. Верстка должна выполнятся строго в оговоренное время. 2. Чистый, логичный и валидный XHTML 1.0 Strict. Без хаков, применять их только в крайних случаях. 3. Понимание и применение ...

    HTML-верстка10 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • HTML- верстальщик

    $1000

    В компанию разработчик онлайн игр и веб-проектов требуется HTML/CSS – верстальщик, с опытом работы с AJAX скриптами. Внимание! В проекте более 1000 строк CSS кода, велась различными верстальщиками. Необходимо в кратчайшие сроки разобраться с текущей версией ...

    HTML
    HTML-верстканет заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Верстальщик в компанию Syncopate

    $2500

    Физкульт-алоха! Компания Syncopate разрабатывает интереснейшую социально-игровую площадку, над ее реализацией уже трудится высококвалифицированный штат программистов и главный дизайнер. Работа интересная и весь коллектив увлеченно разрабатывает и параллельно предлагает свои идеи, но объем работы таков, что ...

    HTML-верстканет заявок
    Закрыт
    13 лет назад