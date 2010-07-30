HTML- верстальщик

$1000
HTML-версткаЗакрытнет заявок94 просмотра
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В компанию разработчик онлайн игр и веб-проектов требуется HTML/CSS – верстальщик, с опытом работы с AJAX скриптами.

Внимание! В проекте более 1000 строк CSS кода, велась различными верстальщиками. Необходимо в кратчайшие сроки разобраться с текущей версией верстки, влиться в производственный процесс, обеспечить релизы ближайших обновлений проекта, после чего заняться оптимизацией, структурированием и описанием (хотя бы на уровне комментариев и базового справочника) имеющихся шаблонов и CSS-файлов.

Обязанности:

• Кросс-браузерная верстка сложного веб-проекта (браузерная онлайн игра).

• Нарезка графических макетов, подготовка к верстке.

• Структурирование, оптимизация верстки проекта.

• Ведение краткой сопроводительной документации по верстке.

• Оперативное исправление ошибок верстки.

Требования:

• Отличные знания HTML, CSS

• Опыт работы над веб-проектами со сложной версткой

• Отличное понимание и практический опыт сложной верстки div`ами.

• Действительный опыт верстки сложных макетов под IE, Opera, Mozilla и прочие браузеры.

• Опыт работы с AJAX- и JS- скриптами.

Условия:

• 10-19, оформление согласно ТК РФ, молодой коллектив, частичная компенсация затрат на питание, офис м. Щелковская

HTML
13 лет назад
zsveta
39 летРоссия
13 лет в сервисе
Была
13 лет назад
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