Верстальщик на разовые заказы

Добрый день

Есть небольшой объем работ для верстальщика, в среднем от 2 до 5 заказов в месяц. Оплата от 20 до 50 долларов, в зависимости от сложности макета. Срок изготовления 1-2 дня, валидно и кросcбразуерно, это само собой. Оставляйте ваши заявки здесь, в месенджеры просьба не писать.