Требуется программист по CMS Joomla

$100
HTML-версткаЗакрыт12 заявок663 просмотра
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Для постоянной (удаленной работы) требуется программист (верстальщик, контентщик) по CMS Joomla. Оплата за проект 100-150$, как правило в основном нужно будет верстать, натягивать на цмс Джумла и добавлять контент на САЙТЫ ВИЗИТКИ, небольшое количество страниц.

Joomla
13 лет назад
Aset_Aday
45 летКазахстан
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад
Выбранные исполнители
dizone
44 годаУкраина
19 лет в сервисе
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3 года назад
13 лет назад
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markophp
Марк 
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