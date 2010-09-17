Требуется программист по CMS Joomla

Требования к кандидату Знать и уметь использовать: - CSS3, HTML5, SASS, jQuery - Адаптация дизайна под CMS: Joomla, Wordpress - Блочная (div), табличная (table) или смешанная - Резиновая или фиксированная - SE-оптимизированная - Соблюдение стандартов W3C - Кроссбраузерность: IE 8+, Firefox 3+, Opera ...
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Для постоянной (удаленной работы) требуется программист (верстальщик, контентщик) по CMS Joomla. Оплата за проект 100-150$, как правило в основном нужно будет верстать, натягивать на цмс Джумла и добавлять контент на САЙТЫ ВИЗИТКИ, небольшое количество страниц.
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