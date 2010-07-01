Front-end разработчик/верстальщик

Требования к кандидату Знать и уметь использовать: - CSS3, HTML5, SASS, jQuery - Адаптация дизайна под CMS: Joomla, Wordpress - Блочная (div), табличная (table) или смешанная - Резиновая или фиксированная - SE-оптимизированная - Соблюдение стандартов W3C - Кроссбраузерность: IE 8+, Firefox 3+, Opera ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Ищем грамотного и ответственного HTML/CSS+JS разработчика/верстальщика, способно оперативно и качестенно делать валидную дивовую верстку пиксель в пиксель с элементами на JS (в первую очередь jQuery).
В идекле: понимание концепциии View/Layout в Ruby on Rails, знание HAML, SASS для интеграции с приложениями.
Для начала несколько небольших заданий. По результатам – можем взять на постоянную интересную работу.
Прошу предоставить примеры ваших работ и расценки/ожидаемый доход.
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