Front-end разработчик/верстальщик

Ищем грамотного и ответственного HTML/CSS+JS разработчика/верстальщика, способно оперативно и качестенно делать валидную дивовую верстку пиксель в пиксель с элементами на JS (в первую очередь jQuery).

В идекле: понимание концепциии View/Layout в Ruby on Rails, знание HAML, SASS для интеграции с приложениями.

Для начала несколько небольших заданий. По результатам – можем взять на постоянную интересную работу.

Прошу предоставить примеры ваших работ и расценки/ожидаемый доход.