Здравствуйте.

Команде Bright Studio требуется HTML верстальщик. Возможна удалённая работа (Оплата с помощью Яндекс Денег).

Требования к кандидатам:

- Умение создавать блочную кроссбраузерную вёрстку.

- Полностью валидная вёрстка! Работы в портфолио будут проверяться с помощью http://validator.w3.org/ и http://jigsaw.w3.org/css-validator/

- Пунктуальность

Условия оплаты:

- Оплата производится только после завершения полной вёрстки проекта.

Огромная просьба оставлять заявки только тут. Гарантирую, что все заявки кандидатов будут рассмотрены. Обязательно указывайте среднее время работы над проектом и желаемую оплату.