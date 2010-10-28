Удаленый верстальщик Bitrix

Крупная веб-студия ищет на постоянную работу верстальщика по Bitrix.

У нас работают более 20 удалённых сотрудников: программисты, дизайнеры, верстальщики, тестировщики.

Отличные возможности карьерного роста.

Требования:

- адекватность

- умение верстать

- css, html, js

- опыт работы с CMS Bitrix (8.XX+) – ОБЯЗАТЕЛЬНО

- доступность с 10 до 18 по мск – СТРОГОЕ ТРЕБОВАНИЕ

- желательно наличие сертификатов битрикс

Плюсом будет знание javascript, jquery, начальные знания php

Обязанности:

- вёрстка макетов

- правки к уже имеющимся вёрсткам

- доработки по списку

- перенос и правка контента

Оплата:

4$ в час. В случае адекватности, оперативности и высокого качества выполненной работы оплата поднимается до 5$ в час

Оплата происходит денежным переводом или на wmr, раз в месяц, в его начале.

Прочее

Я ищу человека, который действительно умеет верстать, быстро может разобраться как исправить баг в вёрстке, отвественен и трудолюбив.

О себе на почту: [email protected]