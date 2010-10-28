Удаленый верстальщик Bitrix

Здравствуйте! Наша веб-студия крайне нуждается в надежном верстальщике, который сечёт фишку. Навыки: - Кроссбраузерная, семантичная верстка. - Умение работать с нестандартными шрифтами (Cufon, FontFace). - Отсутствие чувства отвращения к чужой верстке (умение разбираться в чужой верстке). Оплата помесячно.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Крупная веб-студия ищет на постоянную работу верстальщика по Bitrix.
У нас работают более 20 удалённых сотрудников: программисты, дизайнеры, верстальщики, тестировщики.
Отличные возможности карьерного роста.
Требования:
- адекватность
- умение верстать
- css, html, js
- опыт работы с CMS Bitrix (8.XX+) – ОБЯЗАТЕЛЬНО
- доступность с 10 до 18 по мск – СТРОГОЕ ТРЕБОВАНИЕ
- желательно наличие сертификатов битрикс
Плюсом будет знание javascript, jquery, начальные знания php
Обязанности:
- вёрстка макетов
- правки к уже имеющимся вёрсткам
- доработки по списку
- перенос и правка контента
Оплата:
4$ в час. В случае адекватности, оперативности и высокого качества выполненной работы оплата поднимается до 5$ в час
Оплата происходит денежным переводом или на wmr, раз в месяц, в его начале.
Прочее
Я ищу человека, который действительно умеет верстать, быстро может разобраться как исправить баг в вёрстке, отвественен и трудолюбив.
О себе на почту: [email protected]
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