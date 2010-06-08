HTML-верстальщик

Нужен верстальщик со знанием критериев верстки под следующие движки: HostCMS AboCMS - ПРИОРИТЕТНО! 1c-Bitrix Joomla WordPress Возможно не все, но одну из указанных должен знать на уровне верстки, интеграции, настройки и при необходимости доработки функционала. Опыт работы от 1 года, обязательно наличие ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требования к кандидату:
- Валидная кроссбраузерная XHTML/CSS верстка (стандарт W3C).
- Умение верстать блочно;
- 100% соответствие вёрстки с дизайном;
- Отличные знания JavaScript, в частности фреймверк jQuery(jQuery UI). Настройка существующих плагинов под него, написание собственных.
- Умение документировать свой код;
- Умение планировать и оценивать свои задачи.
- Знание английского или немецкого языков
Личные качества:
- Ответственность;
- Похожие заказы
- $500HTML-верстка10 заявокЗакрыт13 лет назад
Для 2 небольших проектов требуется верстальщик. Оплата попроектная, если сработаемся - дальнейшее сотрудничество. Требования: - Стандартно: кроссбраузерная верстка (X)HTML+CSS, и т.п. - Ответственность - Профессионализм - Доступность (минимум - ответ на письма в течении 24 часов, в идеале - периодическая ...HTML-верстка1 исполнительЗавершен14 лет назад
- $50
Требуется верстальщик,к скрипту голдкдерс время работы до 10 часов. ICQ - 600388289HTML-верстка1 заявкаЗакрыт14 лет назад
- $1000
Требуется опытный верстальщик на постоянную удаленную работу гибким графиком с почасовой оплатой. В предложении пишите примеры работ и стоимость часа. В основном нужно будет верстать views для Ruby приложений, опыт в этой области будет плюсом.HTML-верстка6 заявокЗакрыт13 лет назад
- $65
Требуется верстальщик На постоянную удаленную работу требуется верстальщик шаблонов для движка доски объявлений JBoard Ver.3 из готовых PSD-макетов или шаблонов от cms joomla и dle, то есть берется шаблон от joomla и одевается на на движок ...HTML-верстканет заявокЗакрыт14 лет назад
Требования: - знание HTML - знание CSS - желательно знание JS (jQuery) График и ЗП договорные.HTML-верстка2 заявкиЗакрыт13 лет назад
Ищу специалиста для совместной работы с линейкой 4х. В задумках очень сложный, красивый и интересный проект. Сам я дизайнер, немного верстаю. Команда по разработке проекта уже готова (дизайнер, администраторы, поставщики товаров в магазин, сеошник), не хватает только ...HTML-верстка1 заявкаЗакрыт14 лет назад
- $1000
Удалённая работа. Перспектива - на постоянную работу в офис. Требования: - html (Оpera, IE от 6 и выше, Mozilla, Google Chrome, MyIE); первые три обязательно. - CSS - CMS Joomla, Bitrix, WordPress. Знание одного из этих движков - ...HTML-верстка4 заявкиЗакрыт14 лет назад
Набираем команду HTML-кодеров. Требования: - Отличное знание CSS - Умение качественно исполнять блочную верстку - Портфолио работ - Опыт работы и привязки шаблонов к популярным движкам (Джумла, Друпал, Битрикс...) - Ответственность, нацеленность на результатHTML-верстка16 заявокЗакрыт14 лет назад
В команду требуется верстальщик с опытом работы и потенциалом. Основные требования - аудит сайта и устранение всех проблем. Для начала будет предложено поработать с небольшим кол-вом сайтов для того чтобы определить уровень. В дальнейшем - ...HTML-верстка7 заявокЗакрыт14 лет назад