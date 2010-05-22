Требуется талантливый и опытный верстальщик

В команду требуется верстальщик с опытом работы и потенциалом. Основные требования - аудит сайта и устранение всех проблем. Для начала будет предложено поработать с небольшим кол-вом сайтов для того чтобы определить уровень. В дальнейшем - постоянная работа по этой теме.

ICQ 354135216 .

чтобы можно было о чем то говорить скидывайте сразу свои мнения по поводу сайта indianescortmodels.com , он был специально подготовлен для этого и у меня есть четкая инструкция по неполадкам и т.д