Верстальщик

$250
HTML-версткаЗавершен15 заявок355 просмотров
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Нужен хороший верстальщик со знанием Ajax

13 лет назад
Ducat
Антон 
37 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
html-profi
Павел 
36 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад
14 отзывов
14 лет назад
$10
Только положительные эмоции от сотрудничества с Павлом. Выполнил работ в срок, качественно, профессионально . С ним приятно общаться и что самое главное не задает лишних вопросов.Одним словом- профессионал!!!!
Отличный работодатель, сразу нашли общий язык. Очень приятно работать с таким человеком. Четкое задание, оплата сразу по результату. Сотрудничаем.
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