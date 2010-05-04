Верстальщик на удаленку

Мой верстальщик не всегда справляется с объемом работ, поэтому есть необходимость по мере загруженности в еще одном верстальщике.

Реально оценивайте свои возможности.

Кроссбраузерность, валидность и т.д. и т.п. Уверенное владение JS, jQuery. Если я где-то в макете вставлю внеплановый текст, h1 или ссылку - она не должна появляется без стиля.

Проверять верстку буду только в Opera 10.5. Если услышу от заказчика, что где-то что-то уехало - проплачивать верстку не буду и дальше не сотрудничаем. Реально оцените возможнсти и пишите.

Первый макет, который нужен уже сегодня в приложении. Цену пишите за него.