HTML верстальщик с базовыми знаниями PHP

На постоянную удаленную работу требуется HTML верстальщик. Требования к кандидату:

- Возраст - от 18 до 28 лет

- Превосходное знание HTML, XHTML, CSS, JavaScript (в т.ч. JQuery, AJAX)

- Знание PHP (умение прочитать код, внести изменения, написать простой вывод данных)

- Знание Adobe Photoshop, использование в работе slice tool, различных форматов изображений

Работа 5-6 дней в неделю от 4 до 10 часов ежедневно (нагрузки неравномерные, бывает, что нет работы, бывает, что завал).

Зарплата 700$/месяц. Платим WMZ два раза в месяц.