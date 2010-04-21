Верстальщик под Битрикс

$250
HTML-версткаЗакрыт3 заявки258 просмотров
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Для постоянного сотрудничества требуется ОДИН опытный верстальщик. Опыт работы с Битриксом обязателен. Желательны сертификаты Битрикс.

Работа удаленная.

За сверстанный шаблон от 50 до 150$. Оплата любым удобным для Вас способом.

День просрочки - штраф 10%.

Портфолио своих сайтов на Битриксе обязательно.

14 лет назад
smolokurov
37 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
Выбранный исполнитель
Iloveip192
Азиз 
38 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
8 лет назад
14 лет назад
$100
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