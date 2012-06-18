Iloveip192

Азиз Iloveip192

 
39 лет
19 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
Что бы сделать прекрасное, нужно, для начала, встать с дивана

Берусь только за самое сложное и не рутинное. "Поправить немного" - не для меня. Если Вам нужен Проект, мы с Вами сможем работать. Разработчик бекэнда.

п.с. Есть все необходимые люди, если нужно, что-то кроме бекэнда.

Портфолио

Отзывы заказчиков

yadrew
Андрю 
39 лет
16 лет в сервисе
Был
4 года назад
$200
10 баллов
9 лет назад
Вертска и программинг сайта (полиграфия)
AJAXCSSDLEHTMLJavaScriptMySQLPHP
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Belroom
Роман 
35 лет
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад
$10
10 баллов
13 лет назад
Нарисовать логототип
Очень приятные ребята, действительно знают толк в своем ремесле. Контакт с исполнителем постоянный, общение живое, совершенно лишенное непонимания. Сроки исполнения также не могут не радовать.
Очень хороши Человек
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