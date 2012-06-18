Что бы сделать прекрасное, нужно, для начала, встать с дивана

Берусь только за самое сложное и не рутинное. "Поправить немного" - не для меня. Если Вам нужен Проект, мы с Вами сможем работать. Разработчик бекэнда.

п.с. Есть все необходимые люди, если нужно, что-то кроме бекэнда.