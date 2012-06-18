Что бы сделать прекрасное, нужно, для начала, встать с дивана
Берусь только за самое сложное и не рутинное. "Поправить немного" - не для меня. Если Вам нужен Проект, мы с Вами сможем работать. Разработчик бекэнда.
п.с. Есть все необходимые люди, если нужно, что-то кроме бекэнда.
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- Студия Шоколад Ташкента461 просмотр
Отзывы заказчиков
$200
10 баллов
9 лет назад
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Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
$10
10 баллов
13 лет назад
Очень приятные ребята, действительно знают толк в своем ремесле. Контакт с исполнителем постоянный, общение живое, совершенно лишенное непонимания. Сроки исполнения также не могут не радовать.
Ответный отзыв
Очень хороши Человек