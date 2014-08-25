Курсовая по Юриспруденции

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Завершен13 заявок204 просмотра

Нужна курсовая на 20-25 страниц. Не копи-паст из сети(это проверяется). Любую из 70-и тем(отправлю выбранному кандидату). Есть требования к курсовой:

Шрифт Times New Roman или Arial. Кегль 14. Межстрочный интервал полуторный.

Курсовая работа должна иметь:

• оглавление (содержание);

• введение;( 2–3 стр)

• разделы и подразделы;

• заключение; (2–3 стр.)

• список использованных источников и литературы; (опубликованные-Кодекс РФ и неопубликованные-различного рода инструкции, уставы фирм)

• приложения.

Цены и сроки указываем

11 лет назад
Iloveip192
Азиз 
39 лет
19 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

Onli-ok
52 года
15 лет в сервисе
Была
7 лет назад
11 лет назад
$15
1 день
Всё в срок и чётко! Рекомендую!
Сотрудничество без проблем. Рекомендую!!!!

Заявки фрилансеров

Onli-ok
52 года
15 лет в сервисе
Была
7 лет назад
11 лет назад