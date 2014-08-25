Курсовая по Юриспруденции

Ищем авторов для выполнения работ и решения задач, имеющих соответствующие знания по различным дисциплинам: Статистика, экономика, эконометрика, методы оптимальных решений и другие. Будем сотрудничать с ответственными авторами, заинтересованными и готовыми к работе в ...