Курсовая: Уголовное право.

$27
  1. Биржа фриланса
  2. Рефераты, Курсовые и Дипломы
Завершен7 заявок164 просмотра

Здравствуйте.

Нужно написать курсовую.

Тема: Хищение по российскому уголовному праву: понятие, признаки, формы и виды.

Объем: 23-25 стр.

Требования: минимум 2 главы, в каждой главе три параграфа список источников- минимум 30(включая нормативные акты) Обязательные ссылки на источники внизу страницы.

Цена: 1000р.

Срок: 5–6 дней.

Уникальность: 65% по антиплагиату.

Ждем ваших заявок.

11 лет назад
cheldip
35 лет
14 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

Zum
57 лет
17 лет в сервисе
Была
7 лет назад
11 лет назад
$27
6 дней
Как всегда великолепно. Четко,качественно и в срок. Рекомендуем.
Все отлично, спасибо!

Заявки фрилансеров

Zum
57 лет
17 лет в сервисе
Была
7 лет назад
11 лет назад