Реферат

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Завершен10 заявок189 просмотров

философия права

объем текстовой части 12-13 стр., без учета титульного листа, плана и списка литры

ап 70%

оплата в рублях

11 лет назад
seni4ka
Елена 
40 лет
16 лет в сервисе
Была
год назад

Выбранный исполнитель

Malikova
Юлия 
43 года
15 лет в сервисе
Была
6 лет назад
11 лет назад
$15
5 дней
Сотрудничала с Юлией впервые. Все понравилось, будем продолжать работать в дальнейшем
Замечательный заказчик, четкое ТЗ, быстрая проверки и оплата. надеюсь на продолжение сотрудничества

Заявки фрилансеров

Malikova
Юлия 
43 года
15 лет в сервисе
Была
6 лет назад
11 лет назад