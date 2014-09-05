Первая работа на тему: " Логопедическая коррекционная работа по преодолению нарушений чтения у младших школьников с интеллектуальной недостаточностью". Также еще одну работу на тему: "Формирование связной речи у умственно отсталых младших школьников с ...
Курсовая по экономическому анализу (2)
Нужна курсовая по экономическому анализу (А07).
Требования и условия — во вложении.
Объект исследования — желательно предприятие из Мурманской области (нужно будет согласовать).
Хотелось бы поработать с непосредственным исполнителем, а не с посредником.
Использовать только учебники, журналы и законодательные акты! Никаких готовых работ!
Интернет-ссылки в списке литературы использовать минимально (только по объекту исследования)!
Оригинальность — 70 %.
Указывайте цены и сроки.
Оплата — WebMoney (или Яндекс Деньги) в течение 1–2 дней после сдачи работы.
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