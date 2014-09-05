Курсовая по экономическому анализу (2)

Нужна курсовая по экономическому анализу (А07).

Требования и условия — во вложении.

Объект исследования — желательно предприятие из Мурманской области (нужно будет согласовать).

Хотелось бы поработать с непосредственным исполнителем, а не с посредником.

Использовать только учебники, журналы и законодательные акты! Никаких готовых работ!

Интернет-ссылки в списке литературы использовать минимально (только по объекту исследования)!

Оригинальность — 70 %.

Указывайте цены и сроки.

Оплата — WebMoney (или Яндекс Деньги) в течение 1–2 дней после сдачи работы.