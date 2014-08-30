Работа по менеджменту

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Закрыт9 заявок179 просмотров

Отчёт по практике по направлению менеджмент (управление качеством в образовательных организациях).

Объем 10 стр

Срок сдачи 30.08.14

11 лет назад
studentmgsu
Дмитрий 
39 лет
15 лет в сервисе
Был
3 года назад

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Нет заявок фрилансеров