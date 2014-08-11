Требуются исполнители для выполнения тех.работ

$2500
  1. Биржа фриланса
  2. Рефераты, Курсовые и Дипломы
Закрытнет заявок191 просмотр

Требования:

1. Ответственность.

2. Уверенное пользование специализированными программами (маткад, матлаб, компас, автокад)

3. Грамотность.

Условия:

1. Удаленная работа.

2. Наличие заказов

3. Стабильные выплаты.

Если Вам интересна Вакансия присылайте в Л/С следующие данные:

* ФИО, город проживания, телефон(для экстренной связи)

* аську, скайп для онлайн обсуждения деталей сотрудничества и заказов.

* Укажите список практикуемых предметов, те типы работ, которые Вы выполняете.

Если Вы заинтересованы в данной вакансии, в заявке указывайте свою электронную почту. Заявки без почты рассматриваться НЕ БУДУТ!

AutoCAD
11 лет назад
KseniyaSokolova
Ксения 
35 лет
11 лет в сервисе
Была
10 лет назад

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