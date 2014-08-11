Курсовая Экономика и управление

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Закрыт7 заявок154 просмотра

Лизинг как форма финансирования деятельности предприятия

Предмет: Экономика и управление

Писать на примере организации.

Объем 65 - 70 стр.(без приложений)

Антиплагиат не менее 60%

на 18.08

Выбранному исполнителю предоставляется содержание и методичка

11 лет назад
Guru_texta
Сергей 
34 года
11 лет в сервисе
Был
2 года назад
1 отзыв

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Нет заявок фрилансеров