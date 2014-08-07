Нужен отчет по производственной практике на торговом предприятии, специальность "Финансы и кредит", также заполнить дневник, индивидуальное задание. В приложениях вся необходимая информация. Предлагайте цену работы.
Курсовая по журналистике
Тема: "Электронные СМИ региона и спорт" , это в Якутии
Обьем 30 страниц
Можно взять информацию о якутском спорте в ykt.ru ,
Должен состоять из двух частей работа : 1) спорт как сфера развития общества в тематике СМИ региона 2) виды спорта в электронном региональном СМИ
Тематика : журналистские материалы как о общественном явлении. Спорт как зрелище . Спорт как бизнес индустрия. Спорт как образ жизни. Спорт как элемент зож.
И нужно доказать то , что региональное сми ближе якутскому народу , нежели федеральное сми
И популяризация спорта в электронной сми гораздо актуальнее
нужно взять 4 последние месяцы (май июнь июль август) И показывать по шкале , какой вид спорта в якутии особенно актуальнее. Не забудьте на каждый источник указать ссылки :) И доказать, что популяризация спорта в электронной сми гораздо актуальнее. И во второй части включить национальные виды спорта якутии. Можно брать информацию в ykt.ru
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