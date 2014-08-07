Курсовая по журналистике

Тема: "Электронные СМИ региона и спорт" , это в Якутии

Обьем 30 страниц

Можно взять информацию о якутском спорте в ykt.ru ,

Должен состоять из двух частей работа : 1) спорт как сфера развития общества в тематике СМИ региона 2) виды спорта в электронном региональном СМИ

Тематика : журналистские материалы как о общественном явлении. Спорт как зрелище . Спорт как бизнес индустрия. Спорт как образ жизни. Спорт как элемент зож.

И нужно доказать то , что региональное сми ближе якутскому народу , нежели федеральное сми

И популяризация спорта в электронной сми гораздо актуальнее

нужно взять 4 последние месяцы (май июнь июль август) И показывать по шкале , какой вид спорта в якутии особенно актуальнее. Не забудьте на каждый источник указать ссылки :) И доказать, что популяризация спорта в электронной сми гораздо актуальнее. И во второй части включить национальные виды спорта якутии. Можно брать информацию в ykt.ru