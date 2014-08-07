Курсовая по журналистике

  1. Биржа фриланса
  2. Рефераты, Курсовые и Дипломы
Закрыт4 заявки290 просмотров

Тема: "Электронные СМИ региона и спорт" , это в Якутии

Обьем 30 страниц

Можно взять информацию о якутском спорте в ykt.ru ,

Должен состоять из двух частей работа : 1) спорт как сфера развития общества в тематике СМИ региона 2) виды спорта в электронном региональном СМИ

Тематика : журналистские материалы как о общественном явлении. Спорт как зрелище . Спорт как бизнес индустрия. Спорт как образ жизни. Спорт как элемент зож.

И нужно доказать то , что региональное сми ближе якутскому народу , нежели федеральное сми

И популяризация спорта в электронной сми гораздо актуальнее

нужно взять 4 последние месяцы (май июнь июль август) И показывать по шкале , какой вид спорта в якутии особенно актуальнее. Не забудьте на каждый источник указать ссылки :) И доказать, что популяризация спорта в электронной сми гораздо актуальнее. И во второй части включить национальные виды спорта якутии. Можно брать информацию в ykt.ru

11 лет назад
Referatiktop
Вячеслав 
41 год
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад
237 отзывов(-4)

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Отчет по практике

    Нужен отчет по производственной практике на торговом предприятии, специальность "Финансы и кредит", также заполнить дневник, индивидуальное задание. В приложениях вся необходимая информация. Предлагайте цену работы.

    Рефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Курсовая работа система электроснабжения

    Необходимо написать курсовую работу Тема работы «Система электроснабжения сценического освещения театра Ленком» Есть методические указания, схема освещения, спецификация оборудования и пример курсовой работы. Есть еще программа для расчетов, ее ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломы2 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Разработка Бизнес-плана

    Бизнес-план по производству сои полножирной экструдированной Для россельхозбанка. Маркетинг делать не нужно. Планируется покупка оборудования и сырья (основная затрата). Информация для разработки бизнес-плана прикреплена, данные по цеху, оборудованию и персоналу будут ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Отчет по практике

    Требуется написать отчет по практике согласно заданию. Предмет - Журналистика, а сама практика проходила в редакции журнала. Оформление отчета о практике Отчет о прохождении практики должен включать: 1. титульный ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Диплом - фин. менеджмент

    Дипломная работа Тема: «Совершенст-вование фин-ансового состо-яния предприят-ия (на примере конкретной организации) специальность: финансовый менеджмент Срок сдачи: 30 августа работа с практической частью примерно 80 страниц АП от ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломы12 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Аспирантский реферат – Мировая экономика

    $100

    Дисциплина: Мировая экономика Тема: ... Объем работы: 25 стр. Оригинальность текста: 90% Прошу вас рассмотреть проект на возможность выполнения. Готов ответить на все ваши вопросы, ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломы6 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Реферат

    Работа по методике преподавания изобразительного искусства с практикумом «Психолого-педагогические аспекты обучения младших школьников изобразительному искусству» Все требования в эл виде.

    Рефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Реферат

    Работа по методике преподавания технологии с практикумом Психолого-педагогические аспекты обучения младших школьников технологии» Все требования в эл виде.

    Рефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад