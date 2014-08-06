Аспирантский реферат – Мировая экономика

$100
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Закрыт6 заявок150 просмотров

Дисциплина: Мировая экономика

Тема: ...

Объем работы: 25 стр.

Оригинальность текста: 90%

Прошу вас рассмотреть проект на возможность выполнения.

Готов ответить на все ваши вопросы, пишите!

С уважением, Евгений

11 лет назад
BS-Avtor
Евгений 
36 лет
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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