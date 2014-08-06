Тема: Теплоемкость Объем - 30-40стр. Срок - 17.08.14
Аспирантский реферат – Мировая экономика
Дисциплина: Мировая экономика
Тема: ...
Объем работы: 25 стр.
Оригинальность текста: 90%
Прошу вас рассмотреть проект на возможность выполнения.
Готов ответить на все ваши вопросы, пишите!
С уважением, Евгений
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