Статья для ВАК по экономике

  1. Биржа фриланса
  2. Рефераты, Курсовые и Дипломы
Закрыт5 заявок182 просмотра

Необходима качественная статья для журнала, аккредитованного ВАК. Если понравится, закажу еще 2 статьи.

В качестве материала предоставлю 1 главу диссертации.

Указывайте, пожалуйста, стоимость и срок.

11 лет назад
liliya117
Евгения 
41 год
14 лет в сервисе
Была
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров