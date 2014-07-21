Дипломная работа по бух.учету и аудиту

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Требуется автор для написания дипломной работы по бух.учету и аудиту. Знания и опыт написания работ по предмету — обязательны.

Объем: 80-90 стр. без учета приложений;

Цена: 5 000 р.

Срок общей сдачи работы: 10-15 сентября;

Срок сдачи 1-й главы: 6-8 августа;

К 28-29 июля нужно выслать введение и 3-4 листа первого подпункта первой главы.

В наличии одобренный план работы, методичка и дополнительные материалы.

11 лет назад
Dmitry_Key
Дмитрий 
39 лет
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад

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