2 курсовые по информатике

предмет-теория практики перевода 1.в работе мало примеров , надо больше примеров 2.должен быть еще один пункт, уже собственно, что мне и надо, это Специфика дискурсионнго офомления слухов. желательно брать источники, связанные с крымом ...
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