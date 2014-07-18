Курсовая по психологии без эксперимента

  1. Биржа фриланса
  2. Рефераты, Курсовые и Дипломы
Закрыт8 заявок166 просмотров

объем 35+ приложения

не согласована гипотеза,остальное в задании

не менее 25 источников,свежие или переиздания классиков психологии

срок 04.08

АП не ниже 77%

11 лет назад
seni4ka
Елена 
40 лет
16 лет в сервисе
Была
год назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров