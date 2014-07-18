Диплом+доклад на защиту тема согласована Объем работы 90-100 стр. через интервал 2 пт, ссылки 1,5 интервал приложения отдельно Антиплагиат 77-80%, диссертации использовать нельзя. ...
Диплом по бюджетам
план,методичка,задание во вложении
сроки и цена обсуждаются
Заявки фрилансеров
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