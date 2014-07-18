Отчет по практике (экономика)

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Закрыт9 заявок160 просмотров

Тема - "Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия".

Объем - 20 листов.

Срок - 26 июля.

11 лет назад
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Нет заявок фрилансеров