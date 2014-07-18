Тема: Бухгалтерский учет и аудит по налогам и сборам (на примере ООО "Кладовая инструмента") Дисциплина: бухучет и аудит Объем: 60-70 страниц (без приложений) Оригинальность не менее 80% на сайте Antiplagiat.ru В ...
Отчет по практике (экономика)
Тема - "Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия".
Объем - 20 листов.
Срок - 26 июля.
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