Работа по лингвистике

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Завершен8 заявок163 просмотра

Тема: Перевод фразеологизмов в художественной прозе.

План

Введение - 1 стр. - проблема, материал исследования, теоретическая и практическая значимость.

1. Фразеологизмы в англоязычной художественной литературе (обязательно примеры) - 2 стр.

2. Стилистические функции ФЕ в худ. прозе (об. пр.) - 3 стр.

3. Адекватность при переводе ФЕ в худ. прозе (об. пр.) - 3 стр.

Выводы - 1 стр.

Литература

Уникальность по антиплагиат ру - не ниже 85%.

Не менее 10 стр.

11 лет назад
vseznajka
Марина 
40 лет
15 лет в сервисе
Была
4 года назад

Выбранный исполнитель

panther_1
39 лет
15 лет в сервисе
Была
7 лет назад
11 лет назад
$20
5 дней
Юлия - отличный специалист. Работу выполнила качественно и в срок. Удачи!
Марина, с Вами было очень приятно поработать. Спасибо за интересное задание и своевременную оплату! Буду рада нашему дальнейшему сотрудничеству.

Заявки фрилансеров

panther_1
39 лет
15 лет в сервисе
Была
7 лет назад
11 лет назад