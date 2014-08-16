Дипломная работа

Тема: Бухгалтерский учет и аудит по налогам и сборам (на примере ООО "Кладовая инструмента")

Дисциплина: бухучет и аудит

Объем: 60-70 страниц (без приложений)

Оригинальность не менее 80% на сайте Antiplagiat.ru

В дипломной работе 3 главы. Методические рекомендации есть. Примерный план имеется. Нужно план откорректировать в формулировках. План нужно будет согласовать.

Пожелание и информация: "очень важно соблюдение всех требований к оформлению работы: поля, отступы, шрифты, последовательность наименований в списке использованной литературы.Период, рассматриваемый в работе год (я еще посмотрю какой год 2012 или 2013). В фирме работает один человек ген. директор (если возьму 2012, если 2013, то два). Организация занимается торговлей инструментами, из налогов только НДФЛ, НДС и налог на прибыль. Сразу скажу, что учетной политики нет, нужно будет составить для диплома. У меня база 1С 8.2, давать не хотелось бы, но если другого варианта не будет, то дам, при условии, что эта информация не будет распространяться третьим лицам."

Примерный план:

Введение

Глава 1. Организация бухгалтерского учета и аудита по налогам и сборам

1.1 Значение налогов и сборов в деятельности предприятия

1.2 Нормативно-правовое регулирование учета и аудита по налогам и сборам

1.3 Методика бухгалтерского учета налогов и сборов

Глава 2. Бухгалтерский учет налогов ООО "Кладовая инструмента"

2.1 Организационно-экономическая характеристика ООО "Кладовая инструмента"

2.2 Документальное отражение налогов Общества

2.3 Синтетический и аналитический учет налогов

Глава 3. Аудит налогов и сборов ООО "Кладовая инструмента"

3.1 Программа аудита налогов и сборов ООО "Кладовая инструмента"

3.2 Проверка бухгалтерских операций по начислению налогов

3.3 Оптимизация учета и аудита по налогам и сборам

Заключение

Срок сдачи работы до 08.08.14

1 глава к 27 июля