Диплом+доклад на защиту тема согласована Объем работы 90-100 стр. через интервал 2 пт, ссылки 1,5 интервал приложения отдельно Антиплагиат 77-80%, диссертации использовать нельзя. ...
Дипломная работа
Тема: Бухгалтерский учет и аудит по налогам и сборам (на примере ООО "Кладовая инструмента")
Дисциплина: бухучет и аудит
Объем: 60-70 страниц (без приложений)
Оригинальность не менее 80% на сайте Antiplagiat.ru
В дипломной работе 3 главы. Методические рекомендации есть. Примерный план имеется. Нужно план откорректировать в формулировках. План нужно будет согласовать.
Пожелание и информация: "очень важно соблюдение всех требований к оформлению работы: поля, отступы, шрифты, последовательность наименований в списке использованной литературы.Период, рассматриваемый в работе год (я еще посмотрю какой год 2012 или 2013). В фирме работает один человек ген. директор (если возьму 2012, если 2013, то два). Организация занимается торговлей инструментами, из налогов только НДФЛ, НДС и налог на прибыль. Сразу скажу, что учетной политики нет, нужно будет составить для диплома. У меня база 1С 8.2, давать не хотелось бы, но если другого варианта не будет, то дам, при условии, что эта информация не будет распространяться третьим лицам."
Примерный план:
Введение
Глава 1. Организация бухгалтерского учета и аудита по налогам и сборам
1.1 Значение налогов и сборов в деятельности предприятия
1.2 Нормативно-правовое регулирование учета и аудита по налогам и сборам
1.3 Методика бухгалтерского учета налогов и сборов
Глава 2. Бухгалтерский учет налогов ООО "Кладовая инструмента"
2.1 Организационно-экономическая характеристика ООО "Кладовая инструмента"
2.2 Документальное отражение налогов Общества
2.3 Синтетический и аналитический учет налогов
Глава 3. Аудит налогов и сборов ООО "Кладовая инструмента"
3.1 Программа аудита налогов и сборов ООО "Кладовая инструмента"
3.2 Проверка бухгалтерских операций по начислению налогов
3.3 Оптимизация учета и аудита по налогам и сборам
Заключение
Срок сдачи работы до 08.08.14
1 глава к 27 июля
Выбранный исполнитель
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